Семинар «Камень, дерево, металл — как сохранить?» для реставраторов пройдёт в Пскове

19:23, 17 марта 2023, ПАИ

Межрегиональный слёт молодых реставраторов «Наследники мастеров» состоится в Пскове с 10 марта по 26 апреля, сообщается в Telegram-канале «ЮНЕСКО Псков».

Организаторами мероприятия выступает комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области совместно с Союзом реставраторов России и ФАУ «РосКапСтрой».

Организаторы слёта приглашают архитекторов, реставраторов и производителей работ принять участие в семинаре «Камень, дерево, металл — как сохранить?», который пройдёт в рамках слёта 18–19 апреля. Продолжительность семинара — 16 академических часов. Лекции проведут ведущие специалисты в области сохранения культурного наследия, реставраторы высшей категории.

Место проведения: Псков, улица Конная, дом № 2, второй этаж, актовый зал.

После завершения семинара зарегистрированные участники получат сертификаты. Зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте Союза реставраторов России.