Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% в России с 1 апреля

Социальные пенсии в РФ будут проиндексированы ещё на 3,3 % с 1 апреля в дополнение к проведённой в июне 2022 года индексации на 10 %. Соответствующее постановление Правительства РФ размещено на официальном портале правовой информации.

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2023 года социальных пенсий в размере 1,033», — говорится в документе, пишет «Интерфакс».

В пресс-службе Минтруда РФ сообщили, что это решение затронет четыре миллиона человек. В бюджете Социального фонда на это предусмотрено почти 15,6 миллиарда рублей. Там пояснили, что размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.

В Минтруде напомнили, что традиционно индексация социальных пенсий проводится один раз в год — 1 апреля. В связи с темпами инфляции в первом полугодии 2022 года было принято решение провести повышение ряда социальных выплат поэтапно, чтобы поддержать доходы граждан с учётом роста цен, пояснили в министерстве.

Таким образом, за 2022 год индексация социальных пенсий проходит в два этапа: с 1 июня 2022 года — на 10 %, а с 1 апреля 2023 года — ещё на 3,3 %. За год социальные пенсии увеличатся на 13,3 %.

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтверждённого стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца, пояснили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 марта 2023

Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% в России с 1 апреля
17 марта 2023

Семинар «Камень, дерево, металл — как сохранить?» для реставраторов пройдёт в Пскове

17 марта 2023

Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»
17 марта 2023

В Пыталовском районе матери погибшего солдата вручили орден Мужества
17 марта 2023

Гейм-дизайнер из Великих Лук рассказал, как прошел в финал всероссийского конкурса
17 марта 2023

Антиваксеров спасает всеобщая иммунизация – псковский инфекционист
17 марта 2023

Звездное скопление Плеяды запечатлел пскович
17 марта 2023

Директор фонда «Старость в радость» объяснила, зачем нужна патронажная служба в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...