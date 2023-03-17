Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% в России с 1 апреля

20:23, 17 марта 2023, ПАИ

Социальные пенсии в РФ будут проиндексированы ещё на 3,3 % с 1 апреля в дополнение к проведённой в июне 2022 года индексации на 10 %. Соответствующее постановление Правительства РФ размещено на официальном портале правовой информации.

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2023 года социальных пенсий в размере 1,033», — говорится в документе, пишет «Интерфакс».

В пресс-службе Минтруда РФ сообщили, что это решение затронет четыре миллиона человек. В бюджете Социального фонда на это предусмотрено почти 15,6 миллиарда рублей. Там пояснили, что размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.

В Минтруде напомнили, что традиционно индексация социальных пенсий проводится один раз в год — 1 апреля. В связи с темпами инфляции в первом полугодии 2022 года было принято решение провести повышение ряда социальных выплат поэтапно, чтобы поддержать доходы граждан с учётом роста цен, пояснили в министерстве.

Таким образом, за 2022 год индексация социальных пенсий проходит в два этапа: с 1 июня 2022 года — на 10 %, а с 1 апреля 2023 года — ещё на 3,3 %. За год социальные пенсии увеличатся на 13,3 %.

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтверждённого стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца, пояснили в пресс-службе.