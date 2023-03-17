Проекты Передовой инженерной школы Союзного государства презентовали в ПсковГУ

20:49, 17 марта 2023, ПАИ

В рамках Российско-белорусского форума студенческих СМИ «Индустрия медиа» в цифровом парке Псковского государственного университета состоялись мероприятия, посвящённые реализации проекта «Передовая инженерная школа гибридных технологий в станкостроении Союзного государства». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Представители вуза презентовали делегациям 20 вузов России и Республики Беларусь концепцию ПИШ, главная цель которой — подготовка межотраслевого инженера-2035, способного создавать новые знания, технологии и продукты в интересах станкостроения.

Основным партнёром ПсковГУ по созданию ПИШ Союзного государства стал Белорусский национальный технический университет (БНТУ). Руководство проектом осуществляет член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор, член Совета по приоритетным направлениям научно-технологического развития РФ, член совета Военно-промышленной коллегии, член Международного комитета премии «Глобальная энергия» Юрий Петреня.

В роли научного руководителя ПИШ выступает доктор технических наук профессор Олег Девойно, признанный специалист в области высокоэнергетической обработки материалов и сплавов, формирования защитных покрытий, лазерных технологий. В настоящее время он возглавляет отраслевую научно-исследовательскую лабораторию плазменных и лазерных технологий Белорусского национального технического университета.

Главный инвестпартнёр проекта в Псковской области — ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (ЗЭТО). В качестве высокотехнологичных компаний – партнёров проекта выступают ООО «Псковская инженерная компания» (РФ, Псковская область), ПУП «Амкодор-Радиан» (Республика Беларусь), ООО «Рухсервомотор» (Республика Беларусь).

ПсковГУ также представил проект «Зимний университет», в рамках которого с 17 по 30 апреля российские и белорусские студенты, будущие инженеры, пройдут обучение по пяти программам ДПО под руководством 40 привлечённых преподавателей и экспертов. В числе вузов-организаторов — ПсковГУ, ИТМО, НовГУ, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Цель проекта заключается в укреплении связей между молодыми инженерами и углублении взаимодействия в рамках Союзного государства. Организаторы ставят перед собой задачу повысить профессиональные компетенции молодёжи Союзного государства в области инженерных наук, познакомить студентов с культурой и историей России и её регионов. Кроме того, планируется, что студенты «Зимнего университета» разработают и реализуют ряд совместных инженерных проектов.

Ребят ждёт работа в трём треках. В рамках образовательной программы студентов ждут практические занятия, встречи с экспертами из сфер бизнеса, научного сообщества, промышленных предприятий, КБ, а также анализ кейсов и решение инженерных задач. Проектный трек предполагает обучение проектной деятельности, обсуждение инициатив совместно с экспертами в области проектирования, генерацию идей и их проработку для дальнейшей реализации, защиту перед экспертами.

Участников «Зимнего университета» также ждёт обширная социально-культурная программа: экскурсии, творческие мастер-классы, спортивные мероприятия.

Кроме того, в ходе презентации студенты ПИШ и БНТУ разработали варианты символов «Зимнего университета» и представили их замминистра Константину Могилевскому.

Напомним, общий объём финансирования проекта «Передовая инженерная школа гибридных технологий в станкостроении Союзного государства» из средств федерального бюджета составляет 84 миллиона рублей на 2022 год, а предприятия инвестируют до 2030 года порядка 390 миллионов рублей.

В структуре ПИШ Союзного государства появится целый ряд базовых подразделений, призванных охватить все заявленные направления работы. Это Российско-Белорусский центр аддитивных технологий, научно-исследовательские лаборатории электромеханических преобразователей и моделирования технологических процессов, проектный офис «Инженер 2035», зеркальная российско-белорусская научно-исследовательская лаборатория плазменных и лазерных технологий, технопарк со статусом регионального оператора от фонда «Сколково», включающий центр коммерциализации и трансфера технологий, стартап-центр и центр поддержки технологий и инноваций.