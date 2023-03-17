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Общество

Псковским школьникам расскажут «Крымские истории»

Всероссийская акция «Крымские истории», посвящённая Дню воссоединения Крыма с Россией, пройдёт с 18 марта по 2 апреля в рамках проекта «Культура для школьников». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

18 марта в РФ отмечается День воссоединения Крыма с Россией. В этот день в 2014 году полуостров вернулся домой — в Россию. К историческому событию межведомственный проект «Культура для школьников» презентует всероссийскую акцию «Крымские истории», которая будет состоять из двух блоков — познавательного и интерактивного.

С 18 марта по 2 апреля школьникам будет предложено проявить свои творческие способности в трёх номинациях: прочитать стихотворение о Крыме, написать рассказ о посещении одной или нескольких культурных достопримечательностей полуострова или сделать рисунок с крымским пейзажем. Свою работу необходимо будет опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #крымкдш. Жюри выберут 30 лучших работ, а их авторы получат сертификаты участников и подарки проекта «Культура для школьников».

Также с 18 марта по 2 апреля объявят «Крымские недели в КДШ»: на портале культурадляшкольников.рф и в социальной сети «ВКонтакте» состоится презентация видеороликов, в которых известные актёры страны прочитают для школьников стихотворения великих русских поэтов о Крыме. Для ребят пройдёт мастер-класс «Крымский пейзаж», выполненный в технике пастели. Его проведёт заслуженный художник РФ Леонид Малафеевский. В социальной сети «ВКонтакте» школьников ждут познавательные посты и викторины о Республике Крым.

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