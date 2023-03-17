Ледовое шоу «Русские сезоны» с Александрой Трусовой приедет в Псков

21:40, 17 марта 2023, ПАИ

Ледовое шоу «Русские сезоны» покажут в Пскове 6 апреля. Мероприятие пройдёт в рамках тура Союза чемпионов, сообщила российская телеведущая и продюсер Яна Рудковская на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«50 артистов балета на льду и фигуристов! Эксклюзивные костюмы и эксклюзивные номера! Продолжаем традицию «Русских сезонов» Дягилева, покоривших весь мир. Превращаем спорт в искусство с участием наших спортсменов, блиставших на самых важных мировых стартах. Покажем тизер на льду «Русалочка» с Сашей Трусовой в главной роли во всех городах нашего тура», — говорится в сообщении.

Шоу рекомендовано к просмотру всей семьёй, отметила Яна Рудковская.