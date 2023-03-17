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Общество

Елена Бибикова напомнила об ускорении выдачи компенсаций за средства реабилитации

Граждане с инвалидностью могут получить компенсацию за самостоятельно купленные технические средства реабилитации (ТСР) или оказанную услугу в два раза быстрее, чем было до этого. Теперь срок принятия решения о выплате компенсации составляет 15 дней, а был 30 дней. Приказ Минтруда вступает в силу сегодня, сообщила сенатор от Псковской области Елена Бибикова в своём Telegram-канале.

Средства на выплату компенсации направляют в банк для зачисления на расчетный счёт гражданина с инвалидностью или почтовым переводом в срок не более пяти рабочих дней с даты принятия решения.

«Граждане с инвалидностью в целом имеют право бесплатно получать ТСР, если они включены в их индивидуальные программы реабилитации или абилитации. Программы разрабатываются и выдаются федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. Также ТСР можно купить самостоятельно, а потом получить компенсацию», — отмечается в сообщении.

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