Губернаторский оркестр представил в Санкт-Петербурге оперу «Александр Невский»

23:00, 17 марта 2023, ПАИ

Губернаторский симфонический оркестр гастролирует в Санкт-Петербурге, сообщается в группе «БКЗ, Псковская областная филармония» в соцсети «ВКонтакте».

«17 марта наши музыканты исполнили в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Шостаковича духовную оперу «Александр Невский». Она была создана к 800-летию великого князя и отразила всю многогранность его личности как полководца, светского и церковного человека», — говорится в сообщении.

А уже завтра в 18:00 опера Грайра Ханеданьяна прозвучит на сцене БКЗ в Пскове.