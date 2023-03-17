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Общество

Губернаторский оркестр представил в Санкт-Петербурге оперу «Александр Невский»

Губернаторский симфонический оркестр гастролирует в Санкт-Петербурге, сообщается в группе «БКЗ, Псковская областная филармония» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «БКЗ, Псковская областная филармония» в соцсети «ВКонтакте»

«17 марта наши музыканты исполнили в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Шостаковича духовную оперу «Александр Невский». Она была создана к 800-летию великого князя и отразила всю многогранность его личности как полководца, светского и церковного человека», — говорится в сообщении.

А уже завтра в 18:00 опера Грайра Ханеданьяна прозвучит на сцене БКЗ в Пскове.

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