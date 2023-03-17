«Плавали не только окуни»: на Псковском озере машина ушла под лёд

23:20, 17 марта 2023, ПАИ

Автомобиль ВАЗ-2107 ушёл под лёд Псковского озера на участке между деревнями Кулье и Шартово. Об этом сообщается в группе «Псковский Рыболовный Форум» в соцсети «ВКонтакте».

«Поаккуратнее на машинах по зимнику из Кулье до Шартово. Сегодня между тростником и берегом ушёл автомобиль», — предостерёг рыболов.

«Закрытие зимней рыбалки у нас прошло успешно. О других не скажу. Плавали не только окуни», — подписал фотографию очевидец.

В социальных сетях рыбаки также предупреждают об опасности выезда на лёд на машине. «Машина шла в провал на снежных участках и в рыхлом жёлтом льду, его немало везде, кстати. Бурились немало сегодня, много попадалось сырого пропитанного льда. На машинах завтра не стоит ехать, я бы точно не поехал», — написал один из участников форума.