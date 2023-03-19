Псковичи смогут задать вопросы о качестве ремонта дорог города

00:20, 19 марта 2023, ПАИ

На комментарии в соцсетях о ненадлежащем качестве дорог ответил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём обращении из цикла «Еженедельное».

«Понимаю эмоциональность таких обращений, но сразу скажу, что это неправда. Такие заявления не соответствуют действительности», – подчеркнул он.

По его словам, ежегодно после зимы профильный комитет и муниципалитеты анализируют состояние дорожной сети. Специалисты планово выезжают на места, осматривают объекты, а также составляют гарантийные претензии.

Их оперативных данных следует, что никакой системной проблемы с объектами двух-, трёх- и четырёхлетней давности нет. Большая часть обращений приходит из Пскова, и чтобы горожане смогли убедиться в результатах проверок, приводится перечень дорог, которые ремонтировались в городе в прошлом году.

«Если вы на месте видите другую картину – пишите в комментариях и прикладывайте фотографии. Буду предметно разбираться. В том числе и с теми, кто проводил проверку», – заверил Михаил Ведерников.

Кроме того, есть ряд адресов, где за несколько лет сформировались незначительные локальные повреждения. Это Рижский, Юбилейная (от Рижского до моста 50-летия Октября), Инженерная, 23 Июля, площадь Десантников, площадь Победы и круговое движение на пересечении Индустриальной и Инженерной. «Недочёты на этих участках будут устранены по гарантии сразу в начале дорожного сезона», –пояснил глава региона.