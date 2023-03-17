В аэропорту Пскова появятся дополнительные стойки регистрации багажа

23:40, 17 марта 2023, ПАИ

Рабочее совещание с руководителем «Новапорт Холдинга» Сереем Рудаковым и гендиректором по Северо-Западному кластеру компании Александром Корытным по вопросу развития международного аэропорта «Княгиня Ольга» провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Гендиректор окружного кластера «Новапорт Холдинга» Александр Корытный рассказал о планах модернизации материально-технической базы аэропорта. Так, установлены две сплит-системы для создания комфортной температуры воздуха в здании.

«Аэропорту передан тягач. Мы ведём централизованную закупку трапов для нескольких аэропортов, два будут переданы в Псков», — отметил Александр Корытный.

Кроме того, в здании аэропорта скоро начнётся переустройство внутреннего пространства для установки дополнительных стоек регистрации багажа и другого вспомогательного оборудования. Все согласования на это получены, работы планируется завершить в мае.