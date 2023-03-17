Полевые табуреты и маскировочные сети передали 234-му полку Псковской дивизии ВДВ

23:57, 17 марта 2023, ПАИ

Гуманитарный груз передали бойцам 234-го полка Псковской дивизии ВДВ, сообщается в группе «Пункт сбора помощи участникам СВО и их семьям» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня отгрузили 234, слава богу. Спасибо Марии Филоновой за помощь. Особенно военные заценили полевые табуретки!» — говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащим передали 30 маскировочных сетей. «Спасибо всем, кто принимает участие в помощи нашим бойцам», — поблагодарили организаторы принявших участие в отправке груза.

Ранее сообщалось, что псковички изготавливают уникальные табуреты для участников СВО.