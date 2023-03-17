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Общество

Россиянам рассказали, во сколько обойдётся продуктовая «корзина счастья»

Продуктовая «корзина счастья» обойдётся россиянам в сумму от 655 до 683 рублей, при этом некоторые товары для поднятия настроения в этом году стали покупать вдвое чаще, чем в предыдущем, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в набор вошли продукты с высоким содержанием триптофана, который отвечает за выработку серотонина, известного как «гормон счастья».

«Сбермаркет» рассчитал стоимость продуктовой корзины, способствующей улучшению настроения. Такой набор обойдётся россиянам от 655 до 683 рублей… В продуктовую корзину для поднятия настроения вошли тёмный шоколад, орехи, бананы и сыр», — говорится в исследовании.
Отмечается, что продажи сыра с начала января по 15 марта этого года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросли на 129 %, а спрос на орехи за это же время увеличился лишь на 9 %.

«Один из самых общеизвестных продуктов для улучшения настроения — горький шоколад. По данным «Сбермаркета», за последние два с половиной месяца на него приходится каждая 17-я купленная плитка шоколада... Жители страны предпочитают сладкие и ореховые начинки шоколада: чаще всего они выбирают лакомства с карамелью, арахисом, фундуком и миндалём», — заключили в компании.

 

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