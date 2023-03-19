Недобросовестных подрядчиков исключили из дорожной сферы в Псковской области

00:43, 19 марта 2023, ПАИ

Недобросовестных дорожных подрядчиков исключили из реестра квалифицированных в Псковской области, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём обращении из цикла «Еженедельное».

Он привёл в пример улицу Льва Толстого, где «действительно много недочётов». «Но рассчитывать на выполнение гарантийных обязательств не приходится – подрядчик («ПсковДорСпецСтрой») находится в процедуре банкротства. В целом механизм решения подобных проблем отработан. Поэтому дорогу в порядок мы приведём», – заверил губернатор.

Кроме того, была проведена большая работу по исключению недобросовестных подрядчиков из дорожной сферы. «При возникновении серьёзных недочётов они моментально попадают в реестр недобросовестных и, соответственно, больше не могут принимать участие в конкурсах и вылетают из региона», – пояснил глава региона и добавил, что даже в случае банкротства подрядчика средства на гарантийный ремонт будут зарезервированы.

С 2018 года в реестр внесли почти 300 ИП и организаций. 46 из них – это как раз дорожники. С перечнем можно ознакомиться на сайте госзакупок.