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Общество

Опубликован список дорог, которые отремонтируют в Пскове в этом году

О планах ремонта дорог Пскова сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём обращении из цикла «Еженедельное».

Уже заключены контракты на ремонт улицы Новгородской, 128-й Стрелковой Дивизии, Коммунальной (от Юбилейной до Балтийской), путепровода на Индустриальной и Ольгинского моста.

«За последние годы мы сделали всё необходимое, чтобы дорожные работы не уходили в осень и зиму. Система налажена, и подрядчики приступят к ремонту сразу при наступлении благоприятных погодных условий», — отметил глава региона.

Также на ряде объектов, которые сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии, проведут ремонт картами, в частности на улицах Вокзальной, Леона Поземского, Народной, Розы Люксембург, Западной.

Кроме того, готовятся аукционы со сроком реализации в 2023–2025 годах: речь о ремонте Октябрьского проспекта (от Свердлова до Вокзальной), Крестовского шоссе (от путепровода до Германа), Алмазной, Пригородной.

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