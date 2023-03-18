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Общество

Путин подписал закон о штрафах за дискредитацию добровольцев СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафных санкциях в размере до 500 тысяч рублей за дискредитацию добровольцев специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на портале правовой информации.

Поправки предусмотрены в статье 20.3.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Теперь наступает ответственность в случае дискредитации добровольческих формирований, организаций или лиц, содействующих Вооружённым силам России в выполнении возложенных на них задач.

Административный штраф для граждан составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — 100-200 тысяч рублей, для юридических лиц — 300-500 тысяч рублей.

Совет Федерации 15 марта на пленарном заседании одобрил закон о введении административной ответственности за дискредитацию добровольцев СВО. Днём ранее Госдума приняла этот документ в третьем чтении.

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