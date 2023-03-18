Приказные палаты в Пскове частично закроют для посетителей 19 марта

14:50, 18 марта 2023, ПАИ

Второй этаж Приказных палат в Пскове будет недоступен для посетителей 19 марта до 15 часов. Об этом ПАИ сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Закрытие палат произойдёт в связи с проведением творческой встречи с мастер-классом солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра.

Остальные объекты Псковского музея-заповедника на территории Псковского кремля будут доступны согласно действующему расписанию.