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Владимир Путин совместно с митрополитом Тихоном открыл детскую школу искусств в Херсонесе

Президент России Владимир Путин вместе с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном в субботу в день празднования 9-й годовщины воссоединения Крыма с Россией приехал в Севастополь за рулем, ему показали первую часть масштабного проекта историко- археологического парка "Херсонес Таврический", сообщил в своем телеграм- канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Наш президент Владимир Владимирович Путин умеет удивлять. В хорошем смысле. Сегодня мы должны были открывать детскую школу искусств в Херсонесе. Все было готово для видеоконференции и доклада президенту по спецсвязи. А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем. Потому, что в такой исторический день президент всегда с Севастополем и севастопольцами. У нашей страны - невероятный лидер", - написал Развожаев.

Он добавил, что вместе с председателем Патриаршего совета по культуре митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым) "показал Владимиру Владимировичу новую детскую школу искусств и детский центр "Корсунь" - это первая часть масштабного проекта историко-археологического парка "Херсонес Таврический". "Уникальная идея митрополита Псковского и Портновского Тихона Шевкунова, которую поддержал президент, реализуется невероятными темпами благодаря военным строителям", - написал губернатор.

Ранее сообщалось, что президент совместно с митрополитом прибыл в Крым.

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