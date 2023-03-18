Башню Луковка в Изборске временно закрыли для посетителей

18:02, 18 марта 2023, ПАИ

Башню Луковка, которая входит в ансамбль Изборской крепости, временно закрыли для посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

«Подъём на смотровую площадку башни Луковка Изборской крепости временно закрыт по техническим причинам. О возобновлении работы сообщим дополнительно», – отметили в музее.

Администрация учреждения приносит извинения за неудобства.