До +8 градусов ожидается в Псковской области 19 марта
Переменная облачность преимущественно без осадков ожидается в Псковской области 19 марта. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области составит ночью от -5 до 0 градусов, днём — от +3 до +8. Атмосферное давление будет выше нормы.
Синоптики прогнозируют местами появление гололедицы ночью и утром.
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