До +8 градусов ожидается в Псковской области 19 марта

18:09, 18 марта 2023, ПАИ

Переменная облачность преимущественно без осадков ожидается в Псковской области 19 марта. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области составит ночью от -5 до 0 градусов, днём — от +3 до +8. Атмосферное давление будет выше нормы.

Синоптики прогнозируют местами появление гололедицы ночью и утром.