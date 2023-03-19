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В Чудском озере и в Японском море иногда не клюёт одинаково

И ливень, и снег, и солнце, и воды на льду выше щиколотки – погода что ни на есть весенняя, плотвиная. Вот за чудской плотвой мы и отправились с Анатолием Ивановичем 15 марта в Островцы.

Культурная программа для приморского гостя

Псков завалило снегом и ещё больше украсило город

Анатолий приехал в гости из Приморья, с берега Японского моря. И Псков я Анатолию Ивановичу показал – от нашего кремля он остался в восторге. И мемориал Александру Невскому и его дружине в Самолве он посмотрел. И великолепный музей боевой славы черёхинского десантно-штурмового полка мы посетили. Я и сам в новом полковом музее не был и хочу сказать, что очень впечатлило: и панорама боя бессмертной 6-й роты, изготовленная мастерами студии военных художников им. Греков, и отдельная экспозиция, посвящённая легендарному командующему ВДВ В. Ф. Маргелову, – такого наполнения по этой теме не имеет даже центральный музей ВДВ в Рязани, и множество экспонатов со всех этапов боевого пути полка, включая и СВО.

Панорама боя 6-й роты 104-го пдп в полковом музее. Работа военных художников студии им. Грекова

В культурную программу пребывания моего гостя на Псковщине я включил и рыбалку, тем более что Анатолий и сам часто рыбачит, а потому с удовольствием согласился взглянуть на Чудское озеро. И не только взглянуть, но и удочку в руке подержать, и рыбку чудскую половить.

Такси заказать непросто

Сборы были недолгими – и весенне-зимняя одежда у меня для гостя нашлась, и снастей в моём арсенале не для двух человек имеется. Небольшая заминка вышла с доставкой к месту лова, сам я предпочитаю пешие походы по льду, но с гостем решил проехаться на ледовом такси. Накануне в течение дня, когда я звонил по телефону, чтобы сделать заказ, один таксист отказался, а другой выразил неуверенность, что вообще завтра будет разводка, и попросил перезвонить вечером. А всему причиной огромное количество мокрого снега и воды на льду, с трудом едут снегоходы в таких условиях. А вечером никто трубку не берёт. Хорошо, что у одного из моих товарищей ещё было несколько номеров телефонов ледовых извозчиков из Островцов, и с одним из них всё же договорились.

Надолго ли хватит новой дороги?

Из Пскова выехали в 06:30, чуть с запасом, чтобы вовремя быть на остановке такси, условились о встрече на льду в 08:30. По прогнозу погода была не самая плохая: с утра небольшой дождик и умеренный южный ветер. Но что-то в последнее время прогнозы синоптиков оказываются очень далёкими от реалий. По дороге сразу за Серёдкой влупил не просто дождь, а сильнейший ливень – стеклоочиститель моего автомобиля едва справлялся с потоками воды на максимальном режиме. На новой дороге в Гдовском районе образовалось огромное количество луж – их было множество, и некоторые настолько глубокие, что «переплывали» мы их на минимальной скорости, иначе небезопасно. Но не в этом было главное моё переживание, а возникла боль за новёхонькую дорогу: вода никуда не уходила, широкими ручьями текла по асфальтовому полотну, как по жёлобу, быстро накапливаясь во всех понижениях, а дальше её никуда не пускали высокие брустверы из снега на обочинах. И что, надолго такая дорога? Ведь основные разрушения дорожному полотну наносит именно вода. Вода пришла, а с дороги ей не уйти – нет ни одного прохода в снежных брустверах.  Мы грустно шутим, что для «Автодора» зима всегда приходит неожиданно, но, оказывается, и весна может врасплох застать дорожные службы. Возле посёлка Ямм ливень чудесным образом прекратился, а в Островцы мы въехали и вовсе без единой дождевой капли. 

Заплыв на 4-й километр

 

В рыбацкой деревне на этот раз машин совсем мало, десятка два, не более. В 08:20 мы были на условленном месте – на выходе в озеро из камышей. Таких, как мы, ожидающих ледяное такси, шесть или семь групп рыболовов. Как выглядит наше такси, какой номер или какого цвета снегоход, я не знал, лишь было известно, что таксиста зовут Николай. У каждого прибывавшего таксиста я спрашивал имя, но моего тёзки среди них всё не было. И 08:30, и  09:00 уже, а Николая всё нет, и телефон его не отвечает. Пошёл дождь, тот, который мы обогнали, его притащил южный ветер. Надели плащи. И ещё минут пятнадцать прошло — наконец-то с озера притарахтел снегоход белого цвета с водителем Николаем. Ни здрасьте, ни извините, дал он команду загружаться в сани, сели и поехали. А вернее, не поехали, а поплыли. Столько воды на льду я ещё ни разу не видел. Снегоход рассекал воду, образовывая волны и поднимая кучу брызг, а сзади оставался самый настоящий кильватерный след. От места посадки и до высадки, пожалуй, и ста метров сухих не было – сплошное море разливанное. По всему льду серая вода, местами белый снег, но снегоход снежных пятен тщательно избегал. Всё же иногда, попадая на снежную кашу, наше такси заметно замедляло ход, пробуксовывало, а мотор ревел надрывно и очень громко. Минут через двадцать приплыли на четвёртый километр.  

Позор на мою чудскую голову

Первая чудская рыбка в руках, то есть в зубах приморского рыболова. С таким чувством юмора Анатолий Иванович нигде не пропадёт

Разгрузились. Николай буркнул: «Приеду полшестого», — и уехал. Ну, полшестого так полшестого, до этого времени уж точно нарыбачимся. Просверлили четыре лунки, закормили и сели, размотав удочки, рядом друг с другом. И… не клюёт. За первые полчаса ни одной поклёвки. И у нас не клюёт, и у всех двадцати пяти человек вокруг тоже не клюёт. Делать нечего, ждём. И про Ледовое побоище я успел рассказать, и про эстонский остров Пийрисаар с натовской антенной, и про чудских рыб, и про чудских рыбаков. И Анатолий не молчал, рассказал, как они однажды зимой за полторы тысячи километров ездили за корюшкой и за три дня рыбалки поймали на четверых килограммов… десять.  Ну что поделаешь? Рыбак рыбака всегда поймёт, бывает, что и на Тихом океане, и на Чудском озере не клюёт одинаково. И тут на мормышку моего соседа клюнуло, но не подсечь. И второй, и третий раз клюнуло, но ничего. И лишь на четвёртый раз Анатолий выудил плотвичку весом не более ста граммов. Вот тебе и чудская рыба, позор на мою голову, да и только. Вскоре и я поймал такую же плотку. Да-а, не наш сегодня день! Так и клевала – нехотя, мелкая и очень редко.

Одиночные рыболовы – хитрые и умелые!

Столько воды на льду Чудского озера я ещё не видел

Сидели, разговаривали и всё время поглядывали по сторонам – рыболовы то в кучку собираются, то бродят из стороны в сторону, руками никто не машет – не клюёт. И лишь одного рыболова мы приметили, отдалившегося от всех метров на четыреста и упорно сидящего на месте. За три часа рыбалки он так никуда и не сдвинулся. «Такие одиночки – очень хитрые и умелые рыболов, – объясняю я, указывая рукой на сидящую вдалеке фигуру. – Они не любят рыбачить в толпе, ищут свою рыбу и довольно часто её находят. Достают рыбу из лунки тихонько, не махая руками, чтобы не привлечь внимания конкурентов. Надо бы его проверить. Пойдём?» Пойдём, но решили: через полчаса вдруг всё же наша прикормка сработает и плотва вот-вот подойдёт. Не подошла. Собрались и пошли в сторону рыбака-одиночки. Ходить по льду плохо – воды везде выше щиколотки, скользко, по снежной каше идти ещё хуже. Минут через пять, пройдя более половины пути, я начал подозревать в рыболове что-то недоброе: ну, совсем не шевелится. Да и сидит он в «неправильном» месте – влево и вправо от него расходятся вешки рыболовных сетей. Что-то не так, а что – не пойму. Подходим, хлюпая и шлёпая ногами, метров семьдесят осталось. Бли-и-н! Да это и не рыбак вовсе. Это же ёлочка метровой высоты. Её промысловики сюда привезли, воткнули в лунку у своих сетей, чтобы место быстрее находить. А мы… Хорошо же нас «одинокий рыболов» заманил!

Уйдёт вода, придёт рыба?

Но раз пришли, то пробурили и здесь четыре лунки. За час рыбалки на новом месте – один ёршик и две средненьких плотвички. И тут не клюёт. Вернулись на старое место. Время – три часа дня. Погода наладилась – и солнце, и голубое небо, сочно отражающееся в воде.. Может с изменением погоды и дело рыболовное поменяется в лучшую сторону? Но ничего не изменилось. Николай приехал за нами на час раньше обещанного времени, и мы этому очень обрадовались. На берегу машины уже почти все разъехались. Рядом собиравшиеся к отъезду рыболовы рассказали о никудышней сегодняшней рыбалке. «Всю неделю плотва не клюёт. И пока вода со льда не уйдёт, клевать не будет», – заключил один из соседей. «А когда вода уйдёт? » – спросил я. «Да дня через два и уйдёт».

В итоге в нашем улове оказалось двенадцать средних и мелких плотвичек. «Ну, как тебе Чудское озеро?» – поинтересовался я у Анатолия. «Болото, – с улыбкой ответил дальневосточник. – Заросли камышей на берегу, мелко, и рыбы нет. Приезжайте к нам летом или осенью, – пригласил он к себе в Приморский край. – И крабов с кальмарами половим, и рыбы морской всякой разной. Без улова точно не останемся». Предложение заманчивое, но…

На этом время пребывание моего гостя на Псковской земле закончилось, культурную программу мы выполнили полностью.

Николай Бесклёвный
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