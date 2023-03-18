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Можно ли кормить прилетевших с зимовки аистов, объяснили псковичам

Чем можно кормить прилетевших аистов и можно ли это делать, объяснили специалисты волонтёрского центра «Дом Белого аиста» на своей странице соцсети «ВКонтакте».

В Аистиный центр поступают сообщения о появившихся птицах. Самые первые сообщения о встречах с белыми аистами поступили в центр из деревни Окни Новосокольнического района, из Бежаницкого района Псковской области, а также из Сланцев с юга Ленинградской области, где они появились 14 марта.

15 марта первый аист прилетел в Западную Двину Тверской области, 17 марта стало известно, что аисты появились также в Себежском, Опочецком, Пыталовском и Дедовичском районах Псковской области.

Фото: группа «Дом Белого Аиста» в соцсети «ВКонтакте»

«Спешим успокоить граждан. Ничего страшного для аистов в том, что ещё лежит снег и по ночам стоят морозы, нет. Аисты к таким погодным условиям приспособлены. Днём, когда ярко светит солнце, они отогреваются и спокойно переживают холодное время ночью. Корм сейчас добывать они будут на проталинах в полях, вдоль автодорог, будут в полях охотиться на мышей, собирать проснувшихся жуков, подбирать сбитых автомобилями мелких птичек», - заверили специалисты центра.

По их словам, птицы в солнечные дни также могут добывать змей. «Если корма добыть не получится – поголодают. К этому они тоже приспособлены и некоторое время могут не питаться без ущерба для своего здоровья», - добавили в центре.

Также, по словам специалистов, аистов, которые приходят к людям и просят еду – можно подкармливать.

«Для подкармливания подходят куриные головы, мелкая речная или морская рыба (мойва, сайка, килька, хамса, порезанная кусочками путасу). В данном случае речь идёт лишь о подкормке в трудное время. Если рядом с вами поселились белые аисты – это не означает, что теперь вы должны их кормить постоянно, это всё-таки дикие птицы, и они должны добывать корм и в природе тоже», - подчеркнули в «Доме Белого Аиста».

Ранее сообщалось, что аисты начали возвращаться в Псковскую область после зимовки.

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