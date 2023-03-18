Псковичам предлагают работу в детских лагерях

19:25, 18 марта 2023, ПАИ

Центр детского отдыха и оздоровления ищет сотрудников на летний период в загородные оздоровительные лагеря Псковской области. Об этом сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Специалистов ищут на следующие вакансии:

- Заместитель начальника лагеря по воспитательной работе

- Воспитатель

- Спортивный инструктор

- Вожатый

Контактные телефоны 8(8112)577782, 8(8112)577471

«Общие требования - желание работать с детьми. Профессиональные требования по каждой вакансии уточняются на собеседовании. Дополнительно к заработной плате на время работы сотрудник получает бесплатное питание и проживание в лагере», - отмечается в сообщении.