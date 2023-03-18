Премьера духовной оперы «Александр Невский» прошла в Пскове

19:43, 18 марта 2023, ПАИ

Премьера духовной оперы «Александр Невский» прошла в Псковской областной филармонии, передаёт корреспондент ПАИ.

Ее написал к 800-летию великого князя композитор, прославленный оперный певец, народный артист Украины, Узбекистана и Северной Осетии-Алании, а также педагог Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Грайр Ханеданьян.

Как отметил композитор, представляя свое произведение в Санкт-Петербурге несколько лет назад, опера неслучайно заканчивается молитвой Александру Невскому: отделить его полководческий талант, светскую жизнь от церковной невозможно. Великий князь не просто совершал военные победы, он отстоял православие на Руси.

«Это музыкальное событие в Пскове – логичное продолжение проекта АНО «Катариос», который также задумывался к 800-летию русского святого. И так случилось, что просветительский проект владимирцев о роли великого человека пересекся с музыкальным переосмыслением его образа питерским композитором. А в результате этого состоялась громкая всероссийская премьера уникальной, единственной оперы о русском святом в 2021 году в день России в городе Александрове Владимирской области», - рассказали в филармонии.

Премьера в Пскове – новый этап сотрудничества двух творческих коллективов из Владимира и Санкт-Петербурга уже в рамках нового проекта «Навстречу солнцу: образ народного защитника в современной опере «Александр Невский», осуществленного благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

На филармонической сцене Пскова выступили солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, которую создала в 1998 году Лариса Гергиева.

За эти годы она воспитала около 200 лауреатов, а также её 32 раза признавали лучшим концертмейстером по итогам престижных российских и международных вокальных конкурсов, а число ее учеников-вокалистов насчитывает несколько сотен.

Отметим, премьера состоялась при поддержке Президентского фонда культурных инициатив состоится премьера духовной оперы «Александр Невский».