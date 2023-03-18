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Первенство области по пилонному спорту проходит в Великих Луках

Чемпионат и первенство Псковской области по пилонному спорту и воздушной гимнастике проходят в Спортивно-оздоровительном комплексе Стрелец с 18 по 19 марта. Об этом сообщает портал Luki-News.

Фото здесь и далее: Luki News

В соревнованиях принимают участие как новички, так и опытные спортсмены. 

Основную часть программы составляют сольные выступления, но зрители также увидели дуэты, как женские, так и смешанные. Оценивают мастерство спортсменов судьи, которые прошли специальное обучение.

Всего в соревнованиях принимают участие более 100 спортсменов из Великих Лук и Пскова.

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