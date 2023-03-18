Студенты Псковского колледжа искусств стали лауреатами всероссийского конкурса

21:08, 18 марта 2023, ПАИ

Студенты Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова стали лауреатами Всероссийского конкурса «Мир фортепиано» им. Ф. Шопена. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в образовательном учреждении.

Первый Всероссийский конкурс по общему фортепиано среди учащихся различных специальностей «Мир фортепиано» прошёл в Иркутске в дистанционном формате. В нём приняли участие 133 музыканта из различных регионов России.

По итогам конкурса студентки специальности «теория музыки» получили звания лауреатов: Татьяна Зарецкая (преподаватель – Ирина Колтунова) – лауреат II степени в группе учащихся 1-2-х курсов среднего профессионального образования, Анастасия Прокофьева (преподаватель – Виктор Иванов) – лауреат II степени среди учащихся 3-4-х курсов.

Конкурс проводился в целях стимулирования интереса учащихся детских музыкальных школ, учреждений среднего профессионального образования к предмету «общее фортепиано». Участниками конкурса могли являться учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств, студенты учреждений среднего профессионального образования без возрастных ограничений, для которых фортепиано не является специальностью.

Конкурсная программа должна была состоять из двух разнохарактерных произведений академической направленности и соответствовать программе, указанной в заявке.

В состав жюри вошли ведущие преподаватели Иркутского областного музыкального колледжа им. Ф. Шопена.