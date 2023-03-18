Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Студенты Псковского колледжа искусств стали лауреатами всероссийского конкурса

Студенты Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова стали лауреатами Всероссийского конкурса «Мир фортепиано» им. Ф. Шопена. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в образовательном учреждении.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова

Первый Всероссийский конкурс по общему фортепиано среди учащихся различных специальностей «Мир фортепиано» прошёл в Иркутске в дистанционном формате. В нём приняли участие 133 музыканта из различных регионов России.

По итогам конкурса студентки специальности «теория музыки» получили звания лауреатов: Татьяна Зарецкая (преподаватель – Ирина Колтунова) – лауреат II степени в группе учащихся 1-2-х курсов среднего профессионального образования, Анастасия Прокофьева (преподаватель – Виктор Иванов) – лауреат  II степени среди учащихся 3-4-х курсов.

Конкурс проводился в целях стимулирования интереса учащихся детских музыкальных школ, учреждений среднего профессионального образования к предмету «общее фортепиано». Участниками конкурса могли являться учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств, студенты учреждений среднего профессионального образования без возрастных ограничений, для которых фортепиано не является специальностью.

Конкурсная программа должна была состоять из двух разнохарактерных произведений академической направленности и соответствовать программе, указанной в заявке.

В состав жюри вошли ведущие преподаватели Иркутского областного музыкального колледжа им. Ф. Шопена.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 марта 2023

Студенты Псковского колледжа искусств стали лауреатами всероссийского конкурса
18 марта 2023

Премьера духовной оперы «Александр Невский» прошла в Пскове
17 марта 2023

Губернаторский оркестр представил в Санкт-Петербурге оперу «Александр Невский»
17 марта 2023

Софья Эрнст исполнит роль псковской княгини Ольги в новом сериале

17 марта 2023

Валерия Гай Германика снимет сериал о княгине Ольге
17 марта 2023

Опубликована афиша Псковского театра драмы на май
17 марта 2023

Московские студенты-иконописцы приехали на практику в Псков
17 марта 2023

«Алые паруса» раскрасят псковичи на фестивале «Крымская весна»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...