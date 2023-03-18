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Общество

Глухонемого псковича в вязаной шапке и синих джинсах разыскивает полиция

Продолжается розыск жителя Пскова Романа Васильева 1977 года рождения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По имеющимся данным, пскович с 17 декабря 2021 не находится по месту жительства. И до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД по Псковской области

Мужчине на вид 45 лет, его рост около 174-176 сантиметров, он среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие; темные с редкой проседью, лоб высокий, глаза серые, брови дугообразные, нос прямой. Является глухонемым.

Был одет в темную вязаную шапочку, осеннюю болоньевую куртку светло-зеленого цвета, темный трикотажный джемпер с воротником, синие джинсы, сапоги утепленные, короткие с темным основанием и голенищем зеленого цвета с окраской в виде пятен.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении Романа Васильева, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.

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