Ветеран Великой Отечественной войны скончался на 97-м году жизни в Новосокольническом районе

22:10, 18 марта 2023, ПАИ

Ветеран Великой Отечественной войны Павел Новиков скончался на 97-м году жизни в Новосокольническом районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Виталий Соловьёв в своём телеграм-канале.

«Знал его практически с детства. Это был человек, который жил для блага других людей. Он ветеран Великой Отечественной войны, хотя по возрасту ещё не мог быть призванным в армию в боевые годы», — написал Виталий Соловьёв.

По его словам, Павел Новиков в 16 лет стал минёром и до призыва в армию в 1949 году разминировал объекты на своей малой родине. Отделение, которым командовал ветеран, разминировало территории 15 сельсоветов.

После службы мужчина работал животноводом, лесником, более десяти лет заведовал Окнийским сельским клубом. Часто встречался с молодёжью, рассказывал о войне, передавал профессиональный опыт.

«И вот на 97-м году жизни его не стало. Скорблю по этому уважаемому человеку, искренне соболезную его родным и близким в связи с тяжёлой утратой. Память о Павле Новикове будет жить в наших сердцах!» — отметил глава муниципалитета.