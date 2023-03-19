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Общество

105 лет исполнилось матери-героине родом из Псковской области

105-летний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны из посёлка Новокручининский Забайкальского края, уроженка Пскова Наталья Азеева. Об этом сообщается в группе «Подслушано | пгт Новокручининский» в соцсети «ВКонтакте».

До войны женщина жила в многодетной семье и работала медицинской сестрой в больнице. В 1941 году ей было 23 года, и в первый же день войны медсестре пришла повестка. «А ещё через день Наташа узнала, что такое война. Эшелон, на котором их везли в городок Остров на формировочный пункт, попал под бомбёжку», – говорится в сообщении.

Фото: группа «Подслушано | пгт Новокручининский» в соцсети «ВКонтакте»

Работала Наталья Азеева в передвижном авиационном госпитале 12-й воздушной армии. Весь день медсёстры ухаживали за пострадавшими: кормили, помогали писать письма, успокаивали, а вечером брали лопаты и рыли траншеи. «От этого очень болели руки, боль эта осталась до сих пор. Хрупкая Наталья Азеева на войне была не только медиком, но и, что называется, универсальным донором. Её первая отрицательная группа крови спасла не одну жизнь», – отметили в паблике.

Всю войну Наталья Азеева спасала раненых и в Пскове, и в Луге, и в Риге. После окончания Великой Отечественной войны ветеран отправилась спасать жизни людей на войну с Японией. Только в октябре 1945 года война для Натальи Азеевой наконец закончилась.

За свой подвиг в годы Великой Отечественной войны Наталья Азеева награждена медалями за победу над Германией и Японией, орденом Отечественной войны II степени. Кроме того, мать-героиня имеет орден Материнства III степени.

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