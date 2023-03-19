Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как поддержать своё здоровье весной, рассказали россиянам

После долгой зимы необходимо чаще гулять, соблюдать режим сна и отдыха, а также не злоупотреблять БАДами, рассказала заместитель главного врача по терапии, врач-терапевт клиник «Атлас» Ольга Александрова. 

«Почаще выходите на свежий воздух и весеннее солнце: солнечный свет помогает вырабатываться витамину D и, как следствие, серотонину. Хотя солнце ещё неяркое, но уже стоит пользоваться солнцезащитным кремом», — посоветовала она, передаёт агентство «Прайм».

Кроме того, прогулки стимулируют кровообращение и насыщают организм кислородом. Отказываться от зимней одежды пока не стоит, но и не стоит одеваться слишком тепло.

«Лучше всего одеваться многослойно, чтобы при необходимости расстегнуть или снять часть одежды», — считает терапевт.

Сон влияет на работу всех основных органов и систем, поэтому правильный режим чрезвычайно важен.

«Ложитесь и вставайте примерно в одно время, подстраиваясь под свой график. Главное — регулярность. В выходные этот график можно сдвигать, но на один-два часа», — объяснила врач и добавила, что спать нужно в полной темноте для выработки мелатонина — гормона сна, который отвечает за регуляцию циркадных ритмов в организме. 

Также Ольга Александрова рассказала, что весна — пора авитаминоза, но это не значит, что нужно пить БАДы: практически все необходимые вещества есть в продуктах. Питаться она рекомендует максимально разнообразно и употреблять фрукты и овощи «всех цветов радуги». Но, предупредила терапевт, добавки назначаются только врачом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 марта 2023

В Псковской области директора районных школ пройдут обновлённую аттестацию
19 марта 2023

Более 40 % псковских дорог будут соответствовать нормативам к концу года
19 марта 2023

Более 20 км трассы Толкачёво – Себеж – Заситино приведут в порядок

19 марта 2023

До +8 градусов прогнозируют в Псковской области сегодня
19 марта 2023

Два участка на проспекте Ленина отремонтируют в Великих Луках
19 марта 2023

Более 900 кг продуктов собрали псковичи для нуждающихся семей
19 марта 2023

Опубликован список дорог, которые отремонтируют в Пскове в этом году
19 марта 2023

Губернатор Псковской области назвал причину плохого состояния старых дорог в регионе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...