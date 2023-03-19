Как поддержать своё здоровье весной, рассказали россиянам

09:10, 19 марта 2023, ПАИ

После долгой зимы необходимо чаще гулять, соблюдать режим сна и отдыха, а также не злоупотреблять БАДами, рассказала заместитель главного врача по терапии, врач-терапевт клиник «Атлас» Ольга Александрова.

«Почаще выходите на свежий воздух и весеннее солнце: солнечный свет помогает вырабатываться витамину D и, как следствие, серотонину. Хотя солнце ещё неяркое, но уже стоит пользоваться солнцезащитным кремом», — посоветовала она, передаёт агентство «Прайм».

Кроме того, прогулки стимулируют кровообращение и насыщают организм кислородом. Отказываться от зимней одежды пока не стоит, но и не стоит одеваться слишком тепло.

«Лучше всего одеваться многослойно, чтобы при необходимости расстегнуть или снять часть одежды», — считает терапевт.

Сон влияет на работу всех основных органов и систем, поэтому правильный режим чрезвычайно важен.

«Ложитесь и вставайте примерно в одно время, подстраиваясь под свой график. Главное — регулярность. В выходные этот график можно сдвигать, но на один-два часа», — объяснила врач и добавила, что спать нужно в полной темноте для выработки мелатонина — гормона сна, который отвечает за регуляцию циркадных ритмов в организме.

Также Ольга Александрова рассказала, что весна — пора авитаминоза, но это не значит, что нужно пить БАДы: практически все необходимые вещества есть в продуктах. Питаться она рекомендует максимально разнообразно и употреблять фрукты и овощи «всех цветов радуги». Но, предупредила терапевт, добавки назначаются только врачом.