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Общество

День моряка-подводника отмечается в России сегодня

День моряка-подводника отмечается в России ежегодно 19 марта. Это профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала подводных сил Военно-морского флота Российской Федерации, установленный приказом Главкома ВМФ РФ в 1996 году. Об этом сообщает calend.ru.

В 1906 году по указу императора Николая II в классификацию судов военного флота был включён новый разряд кораблей — подводные лодки. Этим же указом в состав Российского флота было включено десять подводных лодок. Первая из них — «Дельфин» — была построена на Балтийском заводе в 1904 году.

«Русско-японская война (1904–1905) стала первой в мировой истории войной, в которой принял участие ещё официально не признанный, но уже заставивший противника дрогнуть новый класс военных кораблей — подводные лодки», — говорится в сообщении.

Первое соединение России — бригада подводных лодок — было сформировано в 1911 году в составе Балтийского флота и базировалось в Либаве. Бригада включала в себя 11 подводных лодок, плавучие базы «Европа» и «Хабаровск».

В настоящее время для ВМФ России создана группировка подводных атомных крейсеров с крылатыми ракетами, которая способна с высокой эффективностью решать задачи поражения группировок надводных целей, в том числе авианосных соединений.

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