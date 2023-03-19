Жители Псковской области фиктивно зарегистрировали иностранных граждан
В фиктивной регистрации граждан подозреваются жители Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, в феврале 41-летний пскович осуществил на территории Псковского района фиктивную регистрацию пяти граждан Российской Федерации. Кроме того, в Великих Луках в январе 30-летняя жительница тоже фиктивно зарегистрировала россиянина.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются.
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