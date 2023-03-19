Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 900 кг продуктов собрали псковичи для нуждающихся семей

Более 900 кг продуктов собрали жители Псковской области для нуждающихся семей. Акция «Корзина доброты» проходила в Пскове и Стругах Красных с 17 по 18 марта, сообщает в депутат Псковской городской Думы, руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачева в своём Telegram-канале «Алеся Михачева ZaМир /Dobro60».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Алеся Михачева ZaМир /Dobro60»

За два дня было собрано 920 кг продуктов с долгим сроком хранения, из которых 240 кг собрали в Стругах Красных.

Из продуктов составят наборы для малоимущих семей с детьми и для других категорий нуждающихся семей, написала Алеся Михачева. 

«Спасибо нашим волонтёрам и сотрудникам регионального отделения «Банка еды «Русь» за помощь в проведении #КорзиныДоброты, всем жителям, кто не остался равнодушным и принял участие в акции», — поблагодарила руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 марта 2023

В Псковской области директора районных школ пройдут обновлённую аттестацию
19 марта 2023

Более 40 % псковских дорог будут соответствовать нормативам к концу года
19 марта 2023

Более 20 км трассы Толкачёво – Себеж – Заситино приведут в порядок

19 марта 2023

До +8 градусов прогнозируют в Псковской области сегодня
19 марта 2023

Два участка на проспекте Ленина отремонтируют в Великих Луках
19 марта 2023

Более 900 кг продуктов собрали псковичи для нуждающихся семей
19 марта 2023

Опубликован список дорог, которые отремонтируют в Пскове в этом году
19 марта 2023

Губернатор Псковской области назвал причину плохого состояния старых дорог в регионе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...