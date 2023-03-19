Более 900 кг продуктов собрали псковичи для нуждающихся семей

10:43, 19 марта 2023, ПАИ

Более 900 кг продуктов собрали жители Псковской области для нуждающихся семей. Акция «Корзина доброты» проходила в Пскове и Стругах Красных с 17 по 18 марта, сообщает в депутат Псковской городской Думы, руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачева в своём Telegram-канале «Алеся Михачева ZaМир /Dobro60».

За два дня было собрано 920 кг продуктов с долгим сроком хранения, из которых 240 кг собрали в Стругах Красных.

Из продуктов составят наборы для малоимущих семей с детьми и для других категорий нуждающихся семей, написала Алеся Михачева.

«Спасибо нашим волонтёрам и сотрудникам регионального отделения «Банка еды «Русь» за помощь в проведении #КорзиныДоброты, всем жителям, кто не остался равнодушным и принял участие в акции», — поблагодарила руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества.