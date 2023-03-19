Псковича поймали на краже алкоголя из магазина на улице Труда

13:11, 19 марта 2023, ПАИ

Росгвардия задержала жителя Пскова за кражу алкоголя из магазина на улице Труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

18 марта экипажу группы задержания вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение, что в охраняемом объекте на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 28-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.