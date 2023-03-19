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Происшествия

Псковича поймали на краже алкоголя из магазина на улице Труда

Росгвардия задержала жителя Пскова за кражу алкоголя из магазина на улице Труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области. 

18 марта экипажу группы задержания вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение, что в охраняемом объекте на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 28-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки. 

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

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