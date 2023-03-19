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Общество

Михаил Ведерников поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником. Свои поздравления он написал у себя в Telegram-канале. 

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Сегодня мы чествуем людей, которые ежедневно обеспечивают жизнедеятельность учреждений, городов и районов нашей области. Вы делаете все для того, чтобы наши люди жили комфортно, чтобы в квартирах было тепло, а на улицах чисто», — написал Михаил Ведерников. 

Губернатор поблагодарил работников за непростой труд, за внимательное отношение к людям и заботу о каждом городе и посёлке, а также пожелал им крепкого здоровья, стабильности, осуществления всех планов и успехов в работе.

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