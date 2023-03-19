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Общество

Когда и зачем введут цифровую пенсию, рассказали россиянам

Цифровая пенсия не может сгореть или обнулиться. Напротив, средства граждан будут надёжно защищены, так как цифровые рубли токенизированы, рассказал заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

В конце прошлого года глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что россиянам начнут выплачивать пенсию цифровыми рублями, когда это новшество будет внедрено. Это будет сделано по желанию пенсионеров — точно так же, как сейчас они могут выбирать между получением пенсии через «Почту России», на карту либо банковский счёт. Согласно планам ЦБ, в цифровых рублях можно будет получать не только пенсии, но и зарплаты, передаёт агентство «Прайм».

Экономист опроверг опасения, которые звучат в СМИ: такая пенсия не может сгореть, и у неё не будет какого-либо срока годности. Цифровые деньги получат уникальный идентификатор, по которому можно отследить всю историю транзакции. Пока что сроки ввода цифровой пенсии не определены. По мнению эксперта, сначала введут переходный период, в рамках которого пенсионеры смогут выбирать вариант счёта — цифровой или обычный. Расчёты будут проводиться через систему быстрых платежей, классическим банковским переводом и через карты банков.

Если говорить об уже существующих вкладах, то в рамках переходного периода, возможно, россиянам предложат перевести их в цифровой рубль на добровольной основе, предлагая лучшие условия, резюмировал Денис Перепелица. 

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