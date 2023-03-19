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Псковские пилонистки завоевали медали на первенстве области

Псковские спортсменки из команды Gym_Koloskova завоевали медали на чемпионате и первенстве Псковской области по спорту на пилоне и воздушной акробатике. Соревнования проходили в спортивно-оздоровительном комплексе Великих Лук «Стрелец» с 18 по 19 марта, сообщила ПАИ тренер команды Софья Колоскова. 

Фото здесь и далее: Софьи Колосковой

«Команда привезла девять сильнейших номеров. Спортсменки выступили в дисциплинах спортивный и артистический пилон», — отметила тренер команды. 

По результатам чемпионата в дисциплине спортивный пилон золото завоевали Диана Крикун и Софья Колоскова. Второе место досталось Софьи Ясвиной. 

В артистическом пилоне первое место в дуэте заняли Александра Воронина и Софья Колоскова. В личном зачете отличились Виктория Федотова и Виктория Калинина, они завоевали золото. Серебряными призерами стали Екатерина Иванова и Екатерина Семенцова.

Тренируются спортсменки под руководством Софьи Колосковой.

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