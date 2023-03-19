Псковские пилонистки завоевали медали на первенстве области

16:09, 19 марта 2023, ПАИ

Псковские спортсменки из команды Gym_Koloskova завоевали медали на чемпионате и первенстве Псковской области по спорту на пилоне и воздушной акробатике. Соревнования проходили в спортивно-оздоровительном комплексе Великих Лук «Стрелец» с 18 по 19 марта, сообщила ПАИ тренер команды Софья Колоскова.

«Команда привезла девять сильнейших номеров. Спортсменки выступили в дисциплинах спортивный и артистический пилон», — отметила тренер команды.

По результатам чемпионата в дисциплине спортивный пилон золото завоевали Диана Крикун и Софья Колоскова. Второе место досталось Софьи Ясвиной.

В артистическом пилоне первое место в дуэте заняли Александра Воронина и Софья Колоскова. В личном зачете отличились Виктория Федотова и Виктория Калинина, они завоевали золото. Серебряными призерами стали Екатерина Иванова и Екатерина Семенцова.

Тренируются спортсменки под руководством Софьи Колосковой.