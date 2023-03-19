Великолукский коллектив «Созвездие» победил на чемпионате мира WADF

17:32, 19 марта 2023, ПАИ

Образцовый коллектив спортивного бального танца «Созвездие» стал победителем открытого чемпионата мира WADF. Об этом сообщает портал Luki-News.

Чемпионат прошёл в залах московского отеля Radisson Collection. Танцоры из восьми стран мира приехали на соревнования.

Постановка «Русские узоры» средней группы коллектива Великих Лук была высоко оценена судьями.

«В личном зачёте в соревнованиях по программе латиноамериканских танцев Василиса Глазычева составила достойную конкуренцию своим соперникам и дважды поднялась на высшую ступень пьедестала!» — говорится в сообщении.

Руководитель студии Мария Глазычева приняла участие в судейском семинаре, сдала экзамен и получила лицензию судьи WADF.