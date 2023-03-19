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Великолукский коллектив «Созвездие» победил на чемпионате мира WADF

Образцовый коллектив спортивного бального танца «Созвездие» стал победителем открытого чемпионата мира WADF. Об этом сообщает портал Luki-News.

Фото здесь и далее: портал Luki-News

Чемпионат прошёл в залах московского отеля Radisson Collection. Танцоры из восьми стран мира приехали на соревнования. 

Постановка «Русские узоры» средней группы коллектива Великих Лук была высоко оценена судьями. 

«В личном зачёте в соревнованиях по программе латиноамериканских танцев Василиса Глазычева составила достойную конкуренцию своим соперникам и дважды поднялась на высшую ступень пьедестала!» — говорится в сообщении. 

Руководитель студии Мария Глазычева приняла участие в судейском семинаре, сдала экзамен и получила лицензию судьи WADF.

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