Участники форума ТИК выбрали любимую достопримечательность Пскова через «Госуслуги»

18:17, 19 марта 2023, ПАИ

Участники форума ТИК в Псковской области выбрали самую яркую достопримечательность Пскова. О результатах голосования ПАИ сообщили организаторы форума.

Больше всего голосов получил Псковский кром: за него проголосовали 28 человек. На втором месте оказалась Гремячая башня: её выбрали 13 раз.

Монумент в память о Ледовом побоище выбрали 11 человек, памятник Пушкину и няне — 10 человек, а Мирожский монастырь — девять.

Напомним, что в Пскове прошёл форум ТИК. В качестве демонстрации возможностей ДЭГ было организовано голосование за понравившуюся достопримечательность Пскова. Голосование проходило на площадке госуслуг в тестовом варианте.