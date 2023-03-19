Первый форум территориальных избиркомов завершился в Пскове

16:45, 19 марта 2023, ПАИ

Первый форум территориальных избиркомов завершился в Пскове, он проходил с 17 по 18 марта. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии Псковской области.

«Цель форума задана таким образом, чтобы мы обменялись практиками, которые применяются в других регионах. Исходя из выступления наших коллег были моменты, на которые мы тоже обратим внимание и будем применять. Самое важное – это те темы, которые затронули на этом форуме», – отметил председатель Облизбиркома Игорь Сопов.

На старте мероприятия присутствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, председатель избиркома региона Игорь Сопов, а также представители избирательных комиссий Орловской, Новгородской, Архангельской, Новосибирской, Ленинградской, областей, Республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа, Алтайского края и Белоруссии.

Также гости форума ТИК выбирали понравившуюся им достопримечательность Пскова.