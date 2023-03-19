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Общество

Россиянкам назвали опасные последствия употребления алкоголя после 50 лет

Маммолог Фатима Тамаева и гинеколог, эндокринолог Ольга Каплина назвали россиянкам опасные последствия употребления алкоголя после 50 лет, сообщает «Лента.ру».

По словам Тамаевой, чрезмерное употребление спиртных напитков женщинами около или старше 50 лет является одним из факторов возникновения рака молочной железы. «Ежедневное употребление одной бутылки пива (500 миллилитров) или двух бокалов вина повышает вероятность образования злокачественных опухолей в груди у женщин в период пременопаузы приблизительно на пять процентов, а в период постменопаузы — на девять процентов», — пояснила медик.

В свою очередь, Каплина отметила, что данная вредная привычка также может оказывать вредное воздействие на овуляцию. Например, привести к более ранней менопаузе. При этом врач добавила, что относительно безопасной дозой алкоголя в сутки будет бокал вина объемом 100 миллилитров, однако если употреблять его не каждый день.

В феврале сообщалось, что команда ученых из Медицинского центра Эразмус в Роттердаме выявила последствия влияния алкоголя, употребляемого до и во время беременности, на форму лица будущих детей. Так, употребление больших доз спиртного могло привести к фетальному алкогольному синдрому (ФАС). У таких пациентов наблюдается задержка роста, неврологические нарушения и ненормальное развитие лица.

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