ВИДЕО Школьник из Пскова спел песню в поддержку 76-й дивизии

20:50, 19 марта 2023, ПАИ

Песню в поддержку военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой дивизии исполнил четвероклассник Ефим Кочанов из Пскова. Видео выступления юного патриота опубликовано в группе 76-й дивизии в соцсети «ВКонтакте».

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«Приезжайте живыми, мы вас ждём», — закончил своё выступление Ефим.

В комментариях подписчики группы подерживают школьника. Видео уже набрало более 10 тысяч просмотров.