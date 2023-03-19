ВИДЕО Школьник из Пскова спел песню в поддержку 76-й дивизии
Песню в поддержку военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой дивизии исполнил четвероклассник Ефим Кочанов из Пскова. Видео выступления юного патриота опубликовано в группе 76-й дивизии в соцсети «ВКонтакте».
«Приезжайте живыми, мы вас ждём», — закончил своё выступление Ефим.
В комментариях подписчики группы подерживают школьника. Видео уже набрало более 10 тысяч просмотров.
Комментарии: 0 Обсудить >>>