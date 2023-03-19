Борис Елкин рассказал об уникальном здании Пскова

21:13, 19 марта 2023, ПАИ

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Глава Пскова Борис Елкин рассказал о доме на углу улиц Пушкина и Ленина в Пскове в своём телеграм-канале.

«На углу улиц Пушкина и Ленина есть интересный дом. Он построен в 30-х годах прошлого века для размещения приглашённых специалистов: инженеров, партийных работников и кадровых военных. Его так и назвали: Дом специалистов. Здесь жили многие знаменитости, среди которых и прославленный полководец Рокоссовский», — написал глава города.

Он также отметил, что это одно из первых в довоенном Пскове четырёхэтажных зданий с квартирами повышенной комфортности. Одинаковые фасады, выходящие на обе улицы, и центральная секция с закруглённой открытой террасой и многоуровневой башней делают этот дом по-своему уникальным.