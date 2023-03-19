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Общество

Медведица напала на пенсионера, но его спасли собаки

В Румынском уезде Вранча медведица напала на 71-летнего местного жителя, серьёзно его ранив, но жизнь ему спасли собаки, которые отпугнули хищника, сообщает РИА Новости со ссылкой на румынские СМИ.

«На жителя села Видришора в уезде Вранча в воскресенье утром напала медведица, она была с несколькими медвежатами. Мужчина, которому 71 год, спасся благодаря сопровождавшим его собакам: они спугнули медведицу, но она успела его серьёзно ранить», — сообщает издание Monitorul Vrancei («Вестник Вранчи»), ссылаясь на главу населённого пункта (примара) Сильвиу Пинтилие.

Он отметил, что инцидент произошёл на окраине села: мужчина шёл за плугом на земельный участок, где и оказалась медведица. Пострадавший госпитализирован в больницу города Фокшань, у него рваная рана на левой ноге. Служба скорой помощи уезда Вранча сообщает, что состояние мужчины тяжёлое, но стабильное.

 

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