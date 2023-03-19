Псковский астроном запечатлел Пламенеющую звезду на камеру

22:58, 19 марта 2023, ПАИ

Туманность Пламенеющая звезда (IC405) снял псковский астроном Сергей Попов. Получившееся фото опубликовано в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

«Это водородное облачко в созвездии Возничий удалено от нас на 1 500 световых лет и содержит в себе также отражательную часть, которую здесь не видно из-за использования узкополосного фильтра. С достаточно большими телескопами она доступна для наблюдения глазом», — написал астроном.