Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский астроном запечатлел Пламенеющую звезду на камеру

Туманность Пламенеющая звезда (IC405) снял псковский астроном Сергей Попов. Получившееся фото опубликовано в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Сергей Попов

«Это водородное облачко в созвездии Возничий удалено от нас на 1 500 световых лет и содержит в себе также отражательную часть, которую здесь не видно из-за использования узкополосного фильтра. С достаточно большими телескопами она доступна для наблюдения глазом», — написал астроном.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 марта 2023

Псковский коллектив выступит в Кремлевском дворце в Москве
19 марта 2023

Псковский астроном запечатлел Пламенеющую звезду на камеру
19 марта 2023

ВИДЕО «Тема недели»: Навести мосты
19 марта 2023

Борис Елкин рассказал об уникальном здании Пскова
19 марта 2023

ВИДЕО Школьник из Пскова спел песню в поддержку 76-й дивизии
19 марта 2023

За выборами в Казахстане следит избирком Псковской области
19 марта 2023

До +12 прогреется воздух в Псковской области 20 марта
19 марта 2023

Участники форума ТИК выбрали любимую достопримечательность Пскова через «Госуслуги»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...