Минимальный штраф за незаконную охоту хотят увеличить в России

07:24, 20 марта 2023, ПАИ

Минимальный штраф за нарушение правил охоты будет увеличен в четыре раза: с 500 до двух тысяч рублей. Такой законопроект Госдума может принять в первом чтении в апреле, сообщает газета «Известия».

Кроме того, законопроектом предлагается установить минимальный срок лишения лицензии на охоту от одного до двух лет.

«Для примера: государственная пошлина за выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов составляет 650 рублей, ущерб от незаконной добычи, например, утки составляет 1,8 тыс. рублей, в то же время размер штрафа за охоту без разрешения на добычу чаще всего назначается в пределах 500 рублей (а учитывая статью 32.2 КоАП РФ — 250 рублей)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас административная ответственность за несоблюдение правил охоты применяется достаточно широко. Так, в период с 2019-го по 2021-й, по данным департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства Минприроды, в РФ было выявлено свыше 121 тыс. нарушений требований и правил охоты. По 80% из них был назначен минимальный размер административного штрафа — 500 рублей, сообщается в документе.

При этом за тот же период в результате незаконной охоты получили травмы со смертельным исходом 193 человека. Основная причина — это несоблюдение правил, уточняется в пояснительной записке.

Размер причиненного вреда охотничьим ресурсам составил 79,8 миллиона рублей, из них взыскано на возмещение ущерба 51,6 миллиона.