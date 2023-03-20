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Общество

В Госдуме предложили ввести госконтроль оборота газовых баллонов

В Госдуме предложили ввести регулирование и цифровой учет оборота газовых баллонов в России, такое предложение вице-премьеру Александру Новаку направил председатель комитета по энергетике парламента Павел Завальный.

«В настоящее время одной из актуальных проблем является отсутствие должного контроля за техническим состоянием газовых баллонов, их оборотом, что неминуемо влечет за собой большие риски», — говорится в письме, пишет газета «Известия».

Сейчас в обращении в России находится до 50 миллионов газовых баллонов, 80% из которых требуют замены, указано в документе. В качестве решения проблемы в Госдуме предлагают создать специальную структуру (саморегулируемую организацию), которая будет контролировать их оборот, проводить установку и освидетельствование емкостей, используемых для производственных целей, на транспорте и в жилых домах. Кроме того, в парламенте предлагают создать единую автоматизированную систему учета такого оснащения.

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