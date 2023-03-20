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Общество

Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

О новом виде телефонного мошенничества рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

По его словам, потенциальной жертве может поступить звонок с телефонным кодом Грузии — 995.

«Понятно, что мошенники, находящиеся на западе Украины, с помощью сервиса подмены номера ставят код 995 из Грузии, чтобы было похоже на наш код 985. Человек путает и думает, что это российский сотовый. Повод один: звонящий представляется сотрудником управления МВД. После наводящих вопросов уточняет, что подразделение из Московской области. О дислокации подразделения и начальнике ничего пояснить не может, однако утверждает, что в вашем отношении проводится проверка по статье 327 УК России. Мол, некие лица обвиняют вас в подделке доверенности и краже денег с чужого счёта», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Дальше мошенники спрашивают, какие счета у человека, что на них, предлагают проверить, не поступали ли туда краденые деньги, предупредил юрист.

«Налицо новые мотивы в старой мошеннической схеме. Будьте бдительны и осторожны», — порекомендовал собеседник.

Как подчеркнул юрист, базовые правила остаются прежними: представители правоохранительных органов не выясняют служебные вопросы с гражданами по телефону. 

«Если им что-то нужно, они приглашают человека к себе, устанавливают личность, проверят паспорт, а потом под запись снимут объяснения или допросят. Всё процессуально оформят и попросят расписаться. Это установленное законом правило. Кто делает по-другому, или нарушает закон, или является мошенником. В обоих случаях разговаривать с такими людьми не стоит — кладите трубку, а номер заносите в блок», — заключил Иван Соловьёв.

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