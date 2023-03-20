Жилой дом и автомобиль сгорели в Новосокольническом районе
Пожар произошел на улице Трофимова в деревне Маево Новосокольнического района. В результате сгорели жилой дом, хозяйственная постройка и автомобиль Volkswagen Passat. Вызов поступил в 2:05. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.
Также в 7:30 20 марта пожар произошел в жилом доме на улице Карла Маркса в Гдове. Причина – короткое замыкание электропроводки. Огнём повреждены стена и кровля здания.
Помимо этого, из-за короткого замыкания проводки в электроприборе загорелась хозпостройка в деревне Бирюли Пушкиногорского района. Происшествие произошло 19 марта в 23:39. Огнём поврежден предбанник.
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