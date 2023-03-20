Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»

11:29, 20 марта 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в прямой эфир сегодня, 20 марта.

С врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин поговорят о планах ремонта дорог в регионе на этот год, о претензионной работе с подрядчиками, об освещении трасс и тротуаров.

О ситуации с заболеваемостью туберкулёзом в Псковской области, об использовании современного оборудования для обследования пациентов, о том, как и где пройти профилактический осмотр, в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулёзом расскажет главный врач Псковского областного противотуберкулёзного диспансера Сергей Богатин.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» сегодня в 11:30 на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».