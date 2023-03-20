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Общество

Псковичка стала призёром всероссийского конкурса МВД

Псковичка Александра Лобанова заняла третье место в категории от 6 до 8 лет на всероссийском конкурсе детского художественного творчества «Участковый глазами детей». Он проводился в целях освещения деятельности службы участковых уполномоченных полиции в преддверии ее 100-летнего юбилея. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В конкурсе принимали участие дети и внуки сотрудников и ветеранов органов внутренних дел. Лучших определили в трех возрастных категориях в номинациях «Профессия – участковый уполномоченный полиции» и «Гражданственность и патриотизм».

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Первый этап проходил в территориальных органах МВД России с 1 декабря 2022 года по 23 января. Конкурсные комиссии на региональном уровне выбрали победителей, которые прошли в заключительный этап.

Работы оценивали по нескольким критериям, в числе которых учитывались техника исполнения и оригинальность замысла. Конкурсная комиссия МВД России под председательством заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Вадима Гайдова назвала победителей.

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